Минск, 23 июля, 2023, 00:01 — ИА Регнум. В Минском районе Белоруссии ликвидируют последствия непогоды, в результате которой пострадали люди, сообщили в республиканском МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган

По данным ведомства, вблизи деревни Заречье-1 из-за падания деревьев, предварительно, погиб человек, пострадали ещё два жителя.

Уточняется, что погибла девушка, которую извлекли из-под дерева.

Спасатели продолжают распиловку упавших деревьев и обследование территории.

Белорусские синоптики предупредили о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Ночью 23 июля во многих районах республики и в городе Минске сохранятся грозы.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая в Октябрьском районе Саратова, в результате падения дерева в городском парке погибли женщина и ребёнок. Также пострадала ещё одна женщина. После ЧП муниципальная комиссия выдала разрешение на вырубку 15 деревьев.

В мае 2022 года в Белоруссии ураганным ветром было обесточено 1,5 тыс. населенных пунктов. В Минской, Могилевской и Гомельской областях порывы ветра достигали скорости 36 м/с и наблюдались падения деревьев на линии электропередачи с их обрывом.