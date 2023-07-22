Грозный, 22 июля, 2023, 23:27 — ИА Регнум. Самарские «Крылья Советов» в гостях на грани выиграли 22 июля грозненский «Ахмат» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Елена Афонина/ТАСС Иван Олейников («Ахмат»), Максим Витюгов («Крылья Советов») во время матча

Встреча проходила в Грозном. Матч завершился со счётом 1:2.

У «Крыльев» забили мячи Бенхамин Гарре (13-я минута) и Сергей Бабкин (85). У «Ахмата» с пенальти попал в ворота соперника Гамид Агаларов.

Во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» 29 июля встретятся с московским «Динамо», «Ахмат» 30 июля на своём поле сыграет со столичным ЦСКА.

В прошедшем сезоне РПЛ «Ахмат» занял в турнирной таблице пятое место, набрав 50 очков. «Крылья Советов» были на 12-м месте (32 очка). Победил петербургский «Зенит».

Как сообщало ИА Регнум, «Урал» одержал победу над московским ЦСКА в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла 22 июля в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1.

На 21-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Урала» Тимур Аюпов, а на 54-й хавбек Даниэль Мишкич реализовал пенальти и удвоил преимущество екатеринбургской команды.

21 июля «Краснодар» одержал победу над московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:1. У краснодарцев отличились Джон Кордоба, Александр Черников и Жоау Батчи, у «Динамо» единственный гол забил Фёдор Смолов.