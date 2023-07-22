Варшава, 22 июля, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Первые два танка Leopard уже прибыли с полей военных действий Украины на завод Bumar в Гливицы в Польше, где начал работать сервисный центр по ремонту техники. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в соцсетях.

Иван Шилов ИА Регнум

Власти Польши акцентировали, что Украина нуждается в ремонте подбитых танков, особенно учитывая большие потери, которые несут ВСУ в контрнаступлении. Поэтому с большим опозданием центр и был открыт.

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Германия пыталась получить выгоду от создания сервисного центра.

Как сообщало ИА Регнум, Германия не стала участвовать в создании на территории Польши завода по ремонту танков Leopard для ВСУ, написала 12 июля германская газета Handelsblatt. Польская сторона в лице компании PGZ запросила у Германии цену в десять раз выше обычной.

Польша передала Украине много испорченных Leopard 2: из 14 поставленных машин восемь требуют ремонта.

17 июня президент России Владимир Путин, комментируя планы передать Украине американские истребители F-16, предупредил, что российские военные будут уничтожать их так же успешно, как они уничтожают танки Leopard.

19 июня Минобороны показало поражение немецкого танка «Леопард» российским дроном-камикадзе.