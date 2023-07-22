Мелитополь, 22 июля, 2023, 22:57 — ИА Регнум. Российские добровольцы уничтожили командно-наблюдательный пункт украинских войск на запорожском направлении, сообщил заместитель командира бригады «Царские Волки».

РИА Новости

Военный предоставил видеокадры успешной операции ВС России.

«Операторы БПЛА передали оперативно координаты командно-наблюдательного пункта минометной батареи добровольческого отряда. Минометный расчет уничтожил командно-наблюдательный пункт, личный состав и транспорт противника», — цитирует РИА Новости замкомбрига.

События произошли под Ореховым во вторую неделю июля. Группа разведчиков «Барс-1», по словам добровольца, обнаружила передвигающийся без маскировки транспорт противника.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля глава регионального общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил об интенсивных ударах российских ВКС по скоплению ВСУ под Ореховым. Перед этим ВСУ провели ротацию на ореховском направлении и перебросили туда новые силы из резерва, которые удалось быстро обнаружить с помощью беспилотников.

По словам экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, российские войска окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии. ВСУ будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном участке фронта, сказал офицер.