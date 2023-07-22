Вашингтон, 22 июля, 2023, 22:38 — ИА Регнум. В ближайшее время российские войска уничтожат последнюю живую силу украинских военных под Харьковом, заявил в своём блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я не буду удивлён, если россияне окружат Харьков в августе. Как только это произойдет, они укрепятся под городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии. Они будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», — уверен американский офицер.

Макгрегор считает, что, как только НАТО покинет республику и перестанет дестабилизировать ситуацию у границ России, украинский конфликт закончится. В таком случае Украина должна стать нейтральным государством и отказаться от планов примкнуть к военным блокам, резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что контратака Вооружённых сил России на востоке Украины нанесёт удар по ВСУ и остановит их наступление. Российские войска организовали мощную и масштабную оборону, которая замедлила продвижение украинских бригад, оснащённых западным оружием, констатировал военный.

По данным Минобороны РФ, только за 21 июля украинские войска потеряли на двух направлениях — южнодонецком и запорожском — до 190 человек. Уничтожены два танка, шесть боевых бронированных машин и два автомобиля. Кроме того, ВСУ лишились гаубицы «Мста-Б», американской артиллерийской системы М777 и британской гаубицы FH-70.