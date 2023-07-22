Луга , Ленинградская область, 22 июля, 2023, 22:13 — ИА Регнум. В городе Луга Ленинградской области количество пострадавших при обрушении пешеходного моста увеличилось до восьми человек, сообщили 22 июля в пресс-службе регионального правительства.

«Ещё троим пострадавшим помощь оказана на месте падения конструкции моста», — следует из последних данных властей.

Общее число обратившихся за медицинской помощью достигло восьми человек.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил председателю комитета по здравоохранению Александру Жаркову проконтролировать оказание помощи пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля деревянный пешеходный мост обрушился в городе Луге, где проходил исторический праздник-фестиваль «Ольгины берега». Маршруты мероприятия включают в себя в том числе набережную, где находится мост. По факту гибели человека в результате обрушения пешеходного моста возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.