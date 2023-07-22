Москва, 22 июля, 2023, 21:49 — ИА Регнум. Раненный в зоне спецоперации военкор «Известий» Роман Польшаков рассказал изданию о своём состоянии. Ему была проведена операция.

«Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один — в ягодице. На ноге одна полностью прошла на вылет, но кость не задета. И где стопа на вылет прошла, но там сделали операцию и все зашили, чтобы остановить кровотечение», — сообщил Польшаков.

Издание также отметила, что при том же обстреле пострадал и оператор «Известий» Дмитрий Шиков, но у него задеты только мягкие ткани.

Ранее 22 июля в Минобороны РФ сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Военкор РИА Новости Ростислав Журавлёв скончался во время эвакуации. Жизни ещё трёх раненых ничто не угрожает, они получают всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.

Всё указывает на то, что атака на группу российских журналистов была осуществлена не случайно, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. У России нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут закрыть глаза на очередной теракт Киева, но виновные в этом теракте, а вместе с ними и те, кто поставляет Киеву кассетные снаряды, понесут заслуженное наказание, добавила она.