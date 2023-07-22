Вашингтон, 22 июля, 2023, 21:51 — ИА Регнум. Если страны НАТО попытаются блокировать Калининград, Россия ответит жёстко, заявил 22 июля экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty, отвечая на вопрос зрителя, спросившего о возможности окружения российского региона в случае поражения Киева.

Иван Шилов ИА Регнум

«Блокада Калининграда будет актом войны против России, которая на сто процентов даст военный ответ на такой шаг», — ответил американский офицер.

По его словам, США не готовы пойти на такой шаг и не будут «спускать с поводка» Польшу, все действия Варшавы против Москвы будут происходить по её личной инициативе.

Риттер также считает, что польское руководство может попробовать ввести войска во Львов, но это не станет сюрпризом для президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что попытки Запада вовлечь в конфликт на Украине больше стран являются очень опасной игрой. Он отметил, что польские лидеры рассчитывают сформировать под натовским зонтиком коалицию и вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в ходе совещания заявил, что Польша рассматривает возможность установления контроля над Западной Украиной путём размещения там своих войск.