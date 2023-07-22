Красногвардейский район, Крым, 22 июля, 2023, 21:08 — ИА Регнум. Медики осмотрели жителей Красногвардейского района Крыма, эвакуированных в центры временного размещения после атаки ВСУ на склад боеприпасов, четыре человека были госпитализированы, сообщили 22 июля в Минздраве.

Иван Шилов ИА Регнум

«Четыре бригады скорой медицинской помощи и сотрудники поликлиник Красногвардейского района осматривают жителей, эвакуированных в результате атаки беспилотника на склад боеприпасов. В пунктах временного размещения работают также специалисты из поликлиник района. 12 жителям оказана медицинская помощь, 4 из них госпитализированы», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале Минздрава.

Остальным помощь будет оказана амбулаторно, отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 22 июля беспилотники ВСУ попытались атаковать инфраструктурные объекты Красногвардейского района Крыма. Глава республики Сергей Аксёнов уточнял, что из-за атаки дронов на складе в Крыму произошли взрывы боеприпасов, население в радиусе 5 км от места ЧП будет эвакуировано.

Аксёнов отметил, что разрушений в результате атаки, по предварительным данным, нет. Чтобы минимизировать риски, было приостановлено движение на Крымской железной дороге. Позже оно было возобновлено.