Киев, 22 июля, 2023, 21:13 — ИА Регнум. На Украине собираются наладить производство снарядов натовского калибра 155 мм, заявил 22 июля заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передаёт «Sputnik Ближнее зарубежье».

Иван Шилов ИА Регнум

Также Чернев сообщил, что Киев занимается разработкой и тестированием собственных систем противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности.

«У нас есть системы ПВО новые, они сейчас средней дальности действия — это, конечно, не аналог Patriot, SAMP-T или Iris-T. Я думаю, это больше на Hawk или системы средней дальности похоже. Это комплексы, собственно, украинского производства и украинской разработки. Они сейчас проходят тестирования достаточно удачно. Ракеты уже разработаны», — сказал депутат.

При этом Чернев не стал раскрывать названия или характеристики разрабатываемых комплексов ПВО.

Как передавало ИА Регнум, о дефиците снарядов Киев и его союзники говорят уже давно. В марте украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что даже в обороне украинские силы ежемесячно тратили около 110 тысяч снарядов 155-миллиметрового калибра, когда нужно было минимум 350 тысяч. Тогда Киев призвал Евросоюз отправлять стране в месяц 250 тыс. артиллерийских снарядов для восполнения критического дефицита.

Наиболее остро проблема проявилась в ходе контрнаступления Вооружённых сил Украины (ВСУ). Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в конце июня заявил, что украинским военным не хватает как снарядов, так и ракет крупного калибра. Подоляк подчеркнул, что для успешного ведения боевых действий Киев должен восполнить их дефицит в ближайшее время.

Снаряды калибра 155 мм применяются странами НАТО. Украина активно использует такие снаряды в ходе конфликта, в том числе при обстрелах Донбасса.