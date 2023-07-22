Истра, Московская область, 22 июля, 2023, 20:44 — ИА Регнум. Во время перестрелки с мужчиной, который захватил коттедж в подмосковном посёлке Шервуд, ранение получил боец СОБР, сообщил 22 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«В ходе оказанного им сопротивления один из бойцов СОБР получил незначительное ранение», — написал он.

Хинштейн уточнил, что штурм приостанавливался дважды, оперативники пытались избежать кровопролития, однако злоумышленник продолжал отстреливаться.

«Иного варианта, кроме как его ликвидировать, не оставалось», — добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ЧОП, охраняющие коттеджный посёлок Шервуд под Истрой, 22 июля днём вызвали полицию из-за захвата одного из домов. По прибывшим правоохранителям налётчик стал стрелять из автомата.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева позднее информировала, что сотрудники СОБР приступили к штурму захваченного дома. Она отметила, что дом площадью более 1 тыс. кв. м выставлен на продажу за 1 млрд рублей. Владелица дома находится за границей, с налётчиком она не знакома. По словам Витушевой, мужчина психически болен.

Вечером в ГУ МВД России по Московской области сообщили о ликвидации мужчины. В ведомстве отметили, что злоумышленника уговаривали сдаться, но он игнорировал эти призывы и стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов. Его решено было задержать с применением табельного оружия и спецсредств.

Мужчину зовут Вячеслав Черненко, ему 35 лет. Он недавно приехал в Москву из Красноярска, уточнил Хинштейн. Адрес коттеджа в посёлке «Шервуд» мужчина нашёл по объявлению о продаже.

В Росгвардии рассказали, что захватчик имел при себе несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси.