Санкт-Петербург, 22 июля, 2023, 20:17 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вечером 22 июля прибыл в Петербург, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Губернатор Ленинградской области

«Петербург принимает важные переговоры президентов. По требованиям протокола, добрым отношениям и сложившейся традиции встречаем Александра Лукашенко в Пулково», — сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Лукашенко также встречал и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщало ИА Регнум ранее, переговоры Путина и Лукашенко пройдут 23 июля. Стороны намерены обсудить актуальные вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

21 июля в ходе оперативного совещания с членами Совбеза России Владимир Путин заявил, что развязывание агрессии против Белоруссии будет означать и агрессию против России. Москва будет отвечать всеми имеющимися у неё средствами, добавил президент.