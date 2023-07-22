Вашингтон, 22 июля, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Заверения США в том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы избирательно и ответственно, ничтожны, заявило 22 июля посольство России в Вашингтоне в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства избирательно и ответственно. Ничтожность этих слов очевидна всем», — говорится в сообщении дипведомства.

Российское посольство в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва указало, что применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: «Вашингтон теряет контроль над своими марионетками».

«На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан», — убеждены в посольстве.

Как передавало ИА Регнум, 22 июля во время обстрела ВСУ погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлёв, ранен фотокорреспондент агентства Константин Михальчевский. Также стало известно, что ранения получили корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

В Минобороны сообщили, что группа журналистов, готовившая материалы о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Запорожской области, попала под артиллерийский удар со стороны Украины. Один из журналистов скончался. Жизни ещё трёх раненых ничто не угрожает, они получают всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что всё указывает на то, что атака на группу российских журналистов в Запорожской области была осуществлена не случайно. Она добавила, что у России нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры предпочтут закрыть глаза на очередной теракт Киева, но виновные в жестокой расправе над журналистами, а вместе с ними и те, кто поставляет Киеву кассетные снаряды, понесут наказание.

20 июля координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признал, что Украина уже неделю применяет переданные США кассетные снаряды.