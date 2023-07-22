Москва, 22 июля, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Московский «Локомотив» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 22 июля на «РЖД-Арене» в Москве и завершилась со счётом 2:2.

Сергей Бобылев/ТАСС Наир Тикнизян («Локомотив») радуется голу во время матча

«Рубин» дважды вёл в счёте, голы забили нападающие Мирлинд Даку на третьей минуте и Джоэль Фамейе на 58-й.

У «Локомотива» отличились защитник Наир Тикнизян (23) и форвард Вильсон Изидор (87).

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Зенит» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. Дубль оформил нападающий Матео Кассьерра.