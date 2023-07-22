Истра, Московская область, 22 июля, 2023, 19:23 — ИА Регнум. Мужчина, который захватил коттедж в посёлке Шервуд в подмосковной Истре, имел при себе несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси, заявила 22 июля пресс-служба Росгвардии в своём Telegram-канале.

«Во избежание трагических последствий правоохранители настойчиво уговаривали мужчину сложить оружие и сдаться, но тот в ответ открыл по ним огонь. В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси», — сказано в сообщении.

В Росгвардии уточнили, что потерь среди личного состава не допущено. В настоящее время здание обследуют сапёры ОМОН «Русич» подмосковного главка Росгвардии, после к работе приступит следственно-оперативная группа.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ЧОП, охраняющие коттеджный посёлок «Шервуд» под Истрой, 22 июля днём вызвали полицию из-за захвата одного из домов. По прибывшим правоохранителям налётчик стал стрелять из автомата.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева позднее информировала, что сотрудники СОБР приступили к штурму захваченного дома. Она отметила, что дом площадью более 1 тыс. кв. м выставлен на продажу за 1 млрд рублей. Владелица дома находится за границей, с налётчиком она не знакома. По словам Витушевой, мужчина психически болен.

Вечером в ГУ МВД России по Московской области сообщили о ликвидации мужчины. В ведомстве отметили, что злоумышленника уговаривали сдаться, но он игнорировал эти призывы и стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов. Его решено было задержать с применением табельного оружия и спецсредств.

Мужчину зовут Вячеслав Черненко, ему 35 лет. Он недавно приехал в Москву из Красноярска, уточнил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Адрес коттеджа в посёлке «Шервуд» мужчина нашёл по объявлению о продаже.