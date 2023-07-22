Краснодар, 22 июля, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Нидерландский футбольный клуб «Аякс» сделал предложение «Краснодару» о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна. Об этом 22 июля сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Александр Вильф/РИА Новости

По его информации, «Аякс» предложил «Краснодару» €8,5 млн за 23-летнего футболиста, ещё €2 млн предусмотрены в качестве бонусов. Кроме того, «Краснодару» предлагается 10% от суммы последующей продажи игрока.

Отмечается, что в настоящее время стороны ведут переговоры.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В феврале 2021 года он принял решение выступать за сборную Армении. В сезоне 2022/23 он провёл 41 матч за клуб, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Сперцян заявил, что разговоры о поиске новой команды являются слухами. При этом он добавил, что хотел бы попробовать сыграть в европейском чемпионате.