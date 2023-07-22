Москва, 22 июля, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Прокуратура Москвы 22 июля опубликовала в своём официальном Telegram-канале видеозапись осмотра сотрудниками ведомства подтопленных помещений торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте.

Григорий Сысоев/РИА Новости Сотрудники экстренных служб около ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте

На кадрах видно, что помещения залиты водой на несколько сантиметров. В момент съёмки в коридорах и комнатах по-прежнему стоял пар.

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Как сообщало ИА Регнум, 22 июля в торговом центре «Времена года» произошёл прорыв трубы с кипятком. Четыре человека погибли. По данным СМИ, ещё несколько десятков человек пострадали.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Некоторых из них увезли в больницу. По данным столичной энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.