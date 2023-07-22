Москва, 22 июля, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Четверо погибших при прорыве трубы в торговом центре «Времена года» на западе Москвы — женщины, заявила 22 июля пресс-секретарь столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Александр Щербак/ТАСС

«В настоящее время прокуроры работают на месте происшествия. Установление всех причин и обстоятельств произошедшего контролируется. В настоящее время мы располагаем данными о четырёх погибших, женщины», — сказала Нефедова, слова которой приводит РИА Новости.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, все погибшие работали в гипермаркете «Глобус гурмэ» и в момент ЧП находились на минус первом этаже.

Как передавало ИА Регнум, прорыв трубы с горячей водой произошёл 22 июля днём в торговом центре «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. По последней информации, четыре человека погибли.

Общее число пострадавших пока неизвестно. По данным СМИ, их может быть нескольких десятков. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, нескольких увезли в больницу. Кроме того, идут поиски ещё одного человека. По предварительным данным, он заблокирован на втором этаже.

По данным столичной энергокомпании, авария произошла на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру. О возможных причинах прорыва трубы пока не сообщалось.

Тем временем Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).