Варшава, 22 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Женская теннисная ассоциация (WTA) знает о ситуации с российской теннисисткой Верой Звонарёвой в Польше и рассмотрит этот вопрос. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба организации.

. Александр Демьянчук/ТАСС Спортсменка Вера Звонарева

«WTA в курсе ситуации с Верой Звонарёвой в Варшаве. Безопасность и благополучие игроков является главным приоритетом организации. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос в ходе мероприятия», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА Регнум, польские пограничники не впустили Звонарёву в страну для участия в турнире WTA. По прибытии спортсменка находилась в транзитной зоне аэропорта, а потом вылетела в столицу Черногории Подгорицу.

В польском МВД заявили, что Звонарёва находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно на территории Польши, поэтому пограничники не пустили её по соображениям государственной безопасности.