В WTA выступили с заявлением по ситуации с теннисисткой Звонарёвой в Польше
В WTA заявили, что оценят ситуацию с отказом российской теннисистке Звонарёвой въехать в Польшу
Варшава, 22 июля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. Женская теннисная ассоциация (WTA) знает о ситуации с российской теннисисткой Верой Звонарёвой в Польше и рассмотрит этот вопрос. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба организации.
«WTA в курсе ситуации с Верой Звонарёвой в Варшаве. Безопасность и благополучие игроков является главным приоритетом организации. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос в ходе мероприятия», — говорится в заявлении.
Как ранее сообщало ИА Регнум, польские пограничники не впустили Звонарёву в страну для участия в турнире WTA. По прибытии спортсменка находилась в транзитной зоне аэропорта, а потом вылетела в столицу Черногории Подгорицу.
В польском МВД заявили, что Звонарёва находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно на территории Польши, поэтому пограничники не пустили её по соображениям государственной безопасности.