Минск, 22 июля, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 22 июля сообщил Telegram-канал «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Первый направился с рабочим визитом в Россию. Встреча лидеров завтра», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 21 июля Кремль сообщил, что Путин встретится 23 июля Лукашенко, который посетит Москву с рабочим визитом. Стороны обсудят актуальные вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнёрства и союзничества, а также интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее российский лидер выразил уверенность в том, что, планомерно наращивая конструктивные двусторонние связи на всех направлениях и укрепляя институты Союзного государства, Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые трудности и отстоять свои законные интересы на мировой арене.