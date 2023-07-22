Будапешт, 22 июля, 2023, 18:29 — ИА Регнум. Британский гонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 12-го этапа чемпионата мира.

TASS/Panoramic via ZUMA Press Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон

Свой лучший круг Хэмилтон проехал за 1 минуту 16,609 секунды. Второе время показал нидерландский пилот «Ред Булл», действующий чемпион мира Макс Ферстаппен (+0,003). Замкнул тройку британец Ландо Норрис из «Макларена» (+0,085).

Хэмилтон выиграл квалификацию впервые с 2021 года. Гонка Гран-при Венгрии пройдёт 23 июля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июля Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании. Гонка 11-го этапа чемпионата мира проходила на трассе «Сильверстоун». Он выиграл шестой этап «Формулы-1» подряд и восьмой в нынешнем сезоне.

Ферстаппен является лидером чемпионата, на его счету 255 очков. Вторым идёт его партнёр по команде мексиканец Серхио Перес (156). Замыкает тройку испанец, выступающий за «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (137). Хэмилтон занимает четвёртое место (121).