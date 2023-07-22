Нижний Новгород, 22 июля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. В Нижегородской области сотрудники полиции нашли женщину, которая ушла за грибами пять дней назад и заблудилась. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ближе к обеду 22 июля сотрудниками уголовного розыска женщина была найдена в лесном массиве в четырёх километрах от места её проживания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обессиленную женщину полицейские вывели из леса и передали медикам. Она в течение пяти суток пыталась самостоятельно найти дорогу домой и при этом не могла выйти на связь с родственниками, так как не взяла с собой телефон.

Как сообщало ИА Регнум, в июне жительница Бурятии заблудилась в лесу и провела там 18 дней. Спасатели нашли её живой. 1 июня женщина отправилась в лес за ягодами. В какой-то момент она поняла, что заблудилась, и позвонила спасателям, но потом связь с ней пропала. Её нашли только во второй половине дня 20 июня. Всё это время она бродила по лесу. В ходе поисков было обследовано более 130 кв. км.