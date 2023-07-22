Париж, 22 июля, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Актриса Джозефина Чаплин, дочь звезды немого кино Чарли Чаплина, скончалась в Париже в возрасте 74 лет. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Global Look Press/ United Archives / kpa Publicity/www. imago-images.de Актриса Джозефина Чаплин

Актриса умерла 13 июля, об этом рассказали её сыновья. Причина смерти не указана.

«Шарли, Жюльен, Артур, его сыновья с грустью сообщают о смерти мадам Жозефины Гарден-Чаплин», — говорится в некрологе в разделе Carnet du Jour du Figaro.

Похороны пройдут в Париже, в семейном уединении, заявили родственники актрисы.

Отмечается, что Джозефина была четвёртым ребёнком Чарли Чаплина от его брака с актрисой Уной О’Нил. Она родилась 28 марта 1949 года в Санта-Монике, штат Калифорния.

Джозефина снималась в фильмах отца «Огни рампы» и «Графиня из Гонконга», а после смерти Чаплина многое сделала для увековечивания его памяти. Большую часть жизни актриса провела в Париже.