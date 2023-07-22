Киев, 22 июля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Радикальные шаги властей Украины могут привести к началу военных действий в Чёрном море и втянуть страны НАТО в войну с Россией, заявил 22 июля Олег Соскин, экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы.

Иван Родионов/РИА Новости Гвардейский ракетный крейсер «Москва» в Черном море

«Зеленский, как [представитель] партии войны, не будет смотреть ни на кого, [не будет слушать] никакие увещевания, поскольку сорваны любые стоп-краны для того, чтобы остановить боевые действия», — сказал Соскин в ходе эфира в своём YouTube-канале.

Ранее власти Украины заявили, что с 21 июля будут рассматривать все суда, следующие по Чёрному морю в российские порты, как перевозящие военные грузы. Это заявление было «зеркальным»: ранее в Министерстве обороны РФ почеркнули, что после выхода России из «зерновой сделки» и отзыва гарантий безопасности в соответствующем черноморском коридоре Россия будет рассматривать все суда, следующие в контролируемые Киевом порты, как военные грузы.

За минувший год под прикрытием «зерновой сделки» Украина накопила в черноморских портах значительные военно-промышленные и топливные мощности, заявил 21 июля первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Россия рассматривает портовую инфраструктуру на контролируемой Киевом территории как место дислокации и пополнения ВСУ западным вооружением и наёмниками, добавил он.

В ночь на 17 июля спецслужбы Украины совершили теракт на Крымском мосту. Погибли два человека, их 14-летняя дочь получила ранения. Президент России Владимир Путин назвал теракт жестоким, а с военной точки зрения — бессмысленным, поскольку Крымский мост не используется Москвой в военных целях. Россия даст ответ на это преступление, добавил глава государства.

18 июля в Минобороны заявили о нанесении «ударов возмездия» по объектам в Одессе, отметив, что именно там готовились теракты против России. Новые удары по военным и инфраструктурным объектам в окрестностях Одессы и Николаева были нанесены 19, 20 и 21 июля. 21 июля Зеленский заявил, что Украина считает Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».