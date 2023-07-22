Истра, Московская область, 22 июля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина, захвативший коттедж в подмосковном посёлке «Шервуд» под Истрой, ликвидирован при задержании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

РЕН ТВ Ликвидированный стрелок

В ведомстве отметили, что злоумышленника уговаривали сдаться, но он игнорировал эти призывы и стрелял в сторону сотрудников правоохранительных органов. Его решено было задержать с применением табельного оружия и спецсредств.

«В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован», — говорится в сообщении.

Ранее глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила в Telegram-канале, что сотрудники СОБР приступили к штурму захваченного дома. Она отметила, что дом площадью более 1 тыс. кв. м выставлен на продажу за 1 млрд рублей. Владелица дома находится за границей, с налётчиком она не знакома.

По словам Витушевой, мужчина психически болен.

Мужчину зовут Вячеслав Черненко, ему 35 лет. Он недавно приехал в Москву из Красноярска, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Адрес коттеджа в посёлке «Шервуд» мужчина нашёл по объявлению о продаже, а прибывшим на место полицейским угрожал «целым арсеналом оружия».

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ЧОП, охраняющие коттеджный посёлок «Шервуд» под Истрой, вызвали полицию из-за захвата одного из домов. По прибывшим правоохранителям налётчик стал стрелять из автомата. Было возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь правоохранителей.