Майкоп, 22 июля, 2023, 17:28 — ИА Регнум. В Майкопе внедорожник съехал со склона к набережной парка культуры и отдыха, погиб ребёнок, еще несколько человек получили травмы, сообщил 22 июля глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

t. me/muratkumpilov

«Предварительно установлено, что водитель внедорожника, двигаясь по ул. Спортивной от ул. Гагарина в сторону городского парка, потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. К сожалению, погиб один ребёнок — мальчик 2014 года рождения», — написал Кумпилов в своём Telegram-канале.

Он также выразил глубокие соболезнования семье погибшего ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 10 июля на трассе в районе посёлка Зарево Шовгеновского района Адыгеи произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, в том числе шестилетний ребёнок. По предварительной информации, водитель автомобиля «Гранта» при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд двигавшейся по главной дороге «Ауди».

7 мая в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в посёлке Энем в Адыгее погиб трёхмесячный ребёнок. Авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля ВАЗ не уступил дорогу легковушке Chevrolet.