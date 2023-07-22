Киев, 22 июля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии НАТО, о поставках которой Киеву пока не удалась договориться, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Keystone Press Agency/Global Look Pres

По его словам, Киев пока не решил ряд вопросов «относительно соответствующих дефицитных и вопиющих видов оружия». Он обратил внимание «на дальнобойное оружие и дальнобойную артиллерию».

Зеленский добавил, что вопрос поставок оружия зависит от Соединённых Штатов. Также ВСУ не хватает боевых самолётов как «в качественном, так и в количественном» показателе, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что украинское контрнаступление идёт тяжело, ВСУ несут большие потери.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что военная помощь Вашингтона киевской армии лишь продлевает агонию режима Зеленского.

Дипломат считает, что поставки оружия Киеву приводят к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. И их кровь полностью на совести тех, кто «бредит идеями нанести России стратегическое поражение».