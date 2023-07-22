Нижний Новгород, 22 июля, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла 22 июля в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0.

РИА Новости/Григорий Соколов Игрок ФК «Зенит» Зелимхан Бакаев и игрок ФК «Пари НН» Маттео Стаматов (справа)

В составе «Зенита» дубль оформил нападающий Матео Кассьерра, отличившийся на 57-й и 83-й минутах.

«Пари НН» играл в меньшинстве с 51-й минуты после удаления защитника Виктора Александрова, который сфолил против форварда «Зенита» Зелимхана Бакаева. Причём арбитр Сергей Иванов сначала показал игроку жёлтую карточку, но после просмотра видеоповтора принял решение удалить защитника.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Урал» одержал победу над ЦСКА в матче первого тура РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 2:1. В составе екатеринбургской команды голы забили Тимур Аюпов и Даниэль Мишкич с пенальти, ЦСКА ответил мячом Антона Заболотного.