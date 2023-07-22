Будапешт, 22 июля, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Согласно прогнозу МВФ, к 2030 году Великобритания, Франция и Италия покинут десятку крупнейших экономик мира, отметил 22 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если взглянуть на список МВФ, где страны ранжированы на основе размера их ВВП, то видно, что к 2030 году из первой десятки рейтинга выпадут Великобритания, Италия и Франция, а Германия, которая сейчас занимает четвёртое место, сползёт на десятое. Это реальность», — сказал Орбан в эфире телеканала М1.

Он сравнил Евросоюз с постаревшим боксёром, который продолжает хвастаться своими былыми победами, но уже не может выходить на ринг. ЕС ещё чего-то требует от других государств, но уже не может добиться выполнения этих требований, считает Орбан.

В качестве примера он привёл недавний саммит ЕС — Латинская Америка, где обсуждались вовсе не те темы, о которых хотели говорить в Брюсселе, а рабство, историческую вину за которое несут европейские страны, и геноцид коренных народов Америки со стороны предков европейцев.

Евросоюз чувствует себя в изоляции, резюмировал премьер-министр Венгрии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ходе своего выступления Орбан также сказал, что Евросоюз, отказываясь от российской энергии, вредит сам себе. России навредить не удаётся, поскольку она продаёт свои нефть и газ в другие страны, а вот сам ЕС вынужден переплачивать за энергию вдвое и в итоге рискует утратить конкурентоспособность своей экономики, отметил венгерский премьер.