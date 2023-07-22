Варшава, 22 июля, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Российскую теннисистку Веру Звонарёву не впустили в Польшу для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом 22 июля сообщило министерство внутренних дел страны.

Алексей Даничев/РИА Новости Вера Звонарёва

«Пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарёва, воспользовавшись выданной Францией визой, пыталась попасть в нашу страну, рейсом из Белграда в Варшаву», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии спортсменка находилась в транзитной зоне аэропорта, а потом вылетела в столицу Черногории Подгорицу.

В министерстве заявили, что Звонарёва находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно на территории Польши, поэтому пограничники не пустили её по соображениям государственной безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля организаторы турнира серии «Челленджер 100» в Польше заявили, что не хотели бы видеть на соревнованиях теннисистов из России и Белоруссии: им посоветовали не подавать заявки на участие. Они объяснили, что их рекомендация вызвана ситуацией на территории Украины.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что если российских теннисистов, которые поедут на турнир, не пустят в Польшу, то будет скандал.