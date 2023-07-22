Москва, 22 июля, 2023, 16:43 — ИА Регнум. Спецоперацию по нейтрализации вооружённого злоумышленника, захватившего коттедж в Истринском районе Подмосковья, проводят силовики. Личность мужчины установлена, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Александра Хинштейна Вячеслав Черненко

«Уже установлено, что злоумышленник — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. В Москву он приехал недавно», — написал Хинштейн и опубликовал фотографию мужчины.

Он добавил, что адрес коттеджа в посёлке «Шервуд» мужчина нашёл по объявлению о продаже. Прибывшим на место полицейским он сообщил, что собрал «целый арсенал оружия».

Территория участка и всего посёлка оцеплена, на месте работают сотрудники СОБР и ОМОН. Мужчину пытаются уговорить сдаться, к этому привлекли даже его мать, но пока это не помогло.

Судя по всему, спецоперация завершится в самое ближайшее время, заключил Хинштейн.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ЧОП, охраняющие коттеджный посёлок «Шервуд» под Истрой, вызвали полицию из-за проникновения в один из домов вооружённого мужчину. По прибывшим правоохранителям он стал стрелять из автомата. Возбуждено уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь правоохранителей.

По словам главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, мужчина психически нездоров.