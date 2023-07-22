Луга , Ленинградская область, 22 июля, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое получили повреждения в результате обрушения пешеходного моста в Луге Ленинградской области, сообщили местные власти 22 июля.

«Подслушано в городе Луга»/ВКонтакте

«При обрушении деревянного моста в Луге от полученных травм один человек скончался, трое в состоянии средней тяжести проходят обследование в Лужской межрайонной больнице», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы областной администрации.

На месте событий работают три бригады скорой помощи, добавили в пресс-службе.

В Луге 22 июля проходит исторический праздник-фестиваль «Ольгины берега», маршруты которого включают в себя в том числе набережную, где находится обрушившийся мост.

Ранее «Известия» сообщали, что в результате обрушения моста пострадали девять человек. Сооружение было построено недавно. Начата доследственная проверка.