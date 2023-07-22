Девять человек пострадали при обрушении пешеходного моста в Ленобласти
Санкт-Петербург, 22 июля, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Пешеходный мост обрушился в городе Луга Ленинградской области, в результате погиб один человек, ещё девять пострадали, передают 22 июля «Известия».
«Подслушано в городе Луга"/ВКонтакте
Отмечается, что инцидент произошёл во время ежегодного фольклорного праздника «Ольгины берега».
В момент крушения на мосту находились люди. По информации очевидцев, мост был новый. Начата доследственная проверка.
«Подслушано в городе Луга"/ВКонтакте
Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в Воронеже из-за подтопления обрушилась опора исторического Каменного моста.
Мост был построен в 1826 году, он до сих пор имеет транспортное значение, связывая центр Воронежа с прибрежным районом.