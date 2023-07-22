Москва, 22 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Один человек, пропавший в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва трубы с горячей водой, находится, вероятно, на втором этаже. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Александр Щербак/ТАСС

Ранее сообщалось об одном пропавшем, которого ищут в помещениях ТЦ.

По предварительным данным, он может находиться в зоне с холодильниками на втором этаже. К этому человеку готовятся выйти спасатели.

По данным издания, больше 50 человек получили ожоги в ТЦ из-за потоков кипятка. Троих госпитализировали.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3821274" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, прорыв горячей воды произошёл 22 июля на втором этаже ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Кипяток стал заливать помещения, расположенные ниже.