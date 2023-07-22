Один человек пропал в ТЦ «Времена года» в Москве после прорыва горячей воды
Москва, 22 июля, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Один человек, пропавший в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва трубы с горячей водой, находится, вероятно, на втором этаже. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
Александр Щербак/ТАСС
Ранее сообщалось об одном пропавшем, которого ищут в помещениях ТЦ.
По предварительным данным, он может находиться в зоне с холодильниками на втором этаже. К этому человеку готовятся выйти спасатели.
По данным издания, больше 50 человек получили ожоги в ТЦ из-за потоков кипятка. Троих госпитализировали.
Как сообщало ИА Регнум, прорыв горячей воды произошёл 22 июля на втором этаже ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте в Москве. Кипяток стал заливать помещения, расположенные ниже.