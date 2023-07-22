Киев, 22 июля, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку не дают разрешение на выезд из страны для участия в Кубке мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом 22 июля сообщает интернет-издание «Украинская правда».

Петрокрс Гроссмейстер Василий Иванчук

Отмечается, что проживающему во Львове 54-летнему шахматисту необходимо получить разрешение на выезд от министерства молодёжи и спорта, так как ему ещё не исполнилось 60 лет.

По информации издания, Иванчук не смог получить это разрешение. Официальный запрос от организаторов турнира, Азербайджанской шахматной федерации, также был отклонён.

Кубок мира ФИДЕ будет проходить в Баку с 29 июля.

В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации, в соответствии с которым мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещён выезд за границу.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Верховная рада приняла закон, расширяющий перечень граждан Украины, подлежащих мобилизации. Так, призывать по мобилизации будут тех, у которых жена или муж, родители или родители супруга являются инвалидами I или II группы, если в семье есть другие трудоспособные лица, обязанные по закону их содержать. Ранее эта категория граждан имела право на отсрочку.

При этом на Украине возросло число людей, пытающихся незаконно уехать из страны. Ежедневно на пунктах пропуска и за их пределами пограничники задерживают около 20 человек. Кроме этого, пограничники в сутки не разрешают выехать из страны 120–150 мужчинам. Многие, стремясь бежать из страны, предоставляют поддельные документы, разрешающие выезд.