Десятки людей пострадали из-за прорыва горячего водопровода в ТЦ в Москве
Москва, 22 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Несколько десятков человек получили травмы при прорыве горячего водопровода в ТЦ «Времена года» в Москве, сообщили в экстренных службах.
Александр Щербак/ТАСС
«В ТЦ «Времена года» произошёл прорыв трубы с горячей водой, пострадали несколько десятков человек», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл по адресу Кутузовский проспект, дом 48, строение 1. Предварительно, 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.