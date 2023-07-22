Москва, 22 июля, 2023, 16:18 — ИА Регнум. Несколько десятков человек получили травмы при прорыве горячего водопровода в ТЦ «Времена года» в Москве, сообщили в экстренных службах.

Александр Щербак/ТАСС

«В ТЦ «Времена года» произошёл прорыв трубы с горячей водой, пострадали несколько десятков человек», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл по адресу Кутузовский проспект, дом 48, строение 1. Предварительно, 20 посетителей заблокированы в помещении из-за льющегося кипятка. На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.