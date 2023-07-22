Москва, 22 июля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Ключевые вопросы по перевооружению ракетных войск обсудили участники заседания Военного совета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Сообщение об этом опубликовано 22 июля на сайте Минобороны.

РИА Новости/Илья Питалев

На заседании под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева было отмечено, что задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры планомерно выполняется. Доля современных ракетных комплексов в РВСН с каждым годом растёт.

«Перевооружение Бологовского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений», — говорится в сообщении.

Заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун доложил, что налажено постоянное взаимодействие с предприятиями промышленности в рамках ввода техники в эксплуатацию. Приём техники и оборудования происходит своевременно, как и строительно-монтажные работы.

Отмечено также, что научно-исследовательские организации РВСН обеспечивают выполнение актуальных задач исследований по научному обоснованию перспектив развития группировки РВСН, совершенствованию вооружения, военной и специальной техники.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил в мире. Около половины РВСН оснащены комплексами «Ярс». Он подчеркнул, что важнейшая задача — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.