Военный совет РВСН обсудил перевооружение ракетных войск
Москва, 22 июля, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Ключевые вопросы по перевооружению ракетных войск обсудили участники заседания Военного совета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Сообщение об этом опубликовано 22 июля на сайте Минобороны.
На заседании под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева было отмечено, что задача по своевременному вводу в эксплуатацию вооружения ракетных полков и подготовке соответствующей инфраструктуры планомерно выполняется. Доля современных ракетных комплексов в РВСН с каждым годом растёт.
«Перевооружение Бологовского ракетного соединения (Тверская область) будет завершено до конца года. Продолжаются работы по перевооружению Козельского, Ясненского и Ужурского ракетных соединений», — говорится в сообщении.
Заместитель командующего РВСН по вооружению генерал-майор Сергей Пороскун доложил, что налажено постоянное взаимодействие с предприятиями промышленности в рамках ввода техники в эксплуатацию. Приём техники и оборудования происходит своевременно, как и строительно-монтажные работы.
Отмечено также, что научно-исследовательские организации РВСН обеспечивают выполнение актуальных задач исследований по научному обоснованию перспектив развития группировки РВСН, совершенствованию вооружения, военной и специальной техники.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 21 июня заявил, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил в мире. Около половины РВСН оснащены комплексами «Ярс». Он подчеркнул, что важнейшая задача — развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией безопасности страны и глобальной стабильности.