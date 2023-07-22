Симферополь, 22 июля, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Следственный комитет России будет расследовать факты обстрелов ВСУ с применением кассетных боеприпасов в Белгородской области, сообщила 22 июля пресс-служба следкома Крыма и Севастополя в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Следователи СК России будут расследовать очередные факты преступлений ВФУ на территории Белгородской области и Республики Крым. Следственный комитет установит круг лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям будет дана правовая оценка», — говорится в релизе.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал 22 июля, что ВСУ выпустили по селу Журавлёвка 21 артиллерийский снаряд, в том числе три кассетных боеприпаса из РСЗО. Он добавил, что село также атаковали дроном-камикадзе и обстреляли из гранатомёта — зафиксировано 10 выстрелов.

В этот же день глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что из-за атаки украинского беспилотника произошли взрывы боеприпасов на складе в Крыму. По предварительным данным, пострадавших нет.