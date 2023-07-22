Будапешт, 22 июля, 2023, 16:03 — ИА Регнум. Пытаясь отделить Евросоюз от российской энергии, власти ЕС лишь вредят своим странам, поскольку вынуждены переплачивать за энергию, и не наносят никакого ущерба России, которая продаёт те же объёмы в другие страны, заявил 22 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что если ранее ЕС платил за нефть и газ около 300 млрд евро в год, то в 2022 году эта сумма составила 653 млрд евро.

«Можно отделить Европу от российской энергии. Но это иллюзия, и никакого эффекта она не возымеет. Россию нельзя отделить от остальной части мира. Сырьё из России покупает кто-то другой, а мы страдаем от военной инфляции и теряем конкурентоспособность», — сказал Орбан в эфире телеканала М1.

Власти ЕС заговорили о намерениях избавиться от «зависимости» от российской энергии в середине 2010-х годов, а в 2022 году начали резко сокращать закупки в России нефти и газа. В Москве ранее отмечали, что ЕС навредит таким образом только сам себе, поскольку объёмы сырья уже перенаправлены на другие, стратегически более интересные, направления, прежде всего на Юго-Восток.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года правительство России одобрило межправительственное соглашение с КНР о поставках российского газа по дальневосточному маршруту. После выхода проекта на полную мощность объём поставок трубопроводного газа из России в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и достигнет 48 млрд куб. м в год.