В Москве из-за прорыва горячей воды в ТЦ пострадали два человека
Москва, 22 июля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В Москве из-за прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года» пострадали два человека, сообщили 22 июля в экстренных службах.
«В торговом центре «Времена года» в Москве прорвало трубу горячего водоснабжения. Двух человек увезла скорая», — сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Отмечается, что до 18 человек находятся в помещении, откуда не могут выйти.
Очевидцы сообщают, что прорыв произошёл на втором этаже, после чего кипяток стал заливать помещения ниже. На месте происшествия работают экстренные службы.
Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля трубопровод с горячей водой прорвало в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы. В результате несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Всем потерпевшим оказывают медицинскую помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело.