Нью-Дели, 22 июля, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Министры энергетики стран «Большой двадцатки» (G20) не смогли согласовать совместное заявление по итогам встречи в индийском штате Гоа. Об этом 22 июля сообщает ТАСС.

Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Отмечается, что это произошло из-за разногласий участников заседания по вопросам Украины и введения односторонних санкций. Вместо совместного заявления министры приняли лишь итоговый документ и резюме председателя.

В документе указано, что Россия согласна со всеми положениями, кроме пунктов, касающихся украинского конфликта. Москва выразила своё особое мнение о ситуации на Украине, геополитической напряжённости и санкциях.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля министры финансов и управляющие центробанков стран G20 по итогам третьей встречи в рамках председательства Индии не смогли согласовать совместное заявление из-за разногласий по Украине. Китай счёл встречу неподходящим форумом для обсуждения геополитических вопросов, а Россия отмежевалась от статуса заявления как общего итогового документа из-за ссылок, в которых упоминается ситуация на Украине и её влияние на мировую экономику.

Предыдущая встреча глав финансовых ведомств и центробанков стран G20, прошедшая в феврале в Бангалоре, также закончилась без совместного заявления. Итоговый документ был принят без позиции по Украине из-за возражений Китая и России.