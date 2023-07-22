Орехов, Запорожская область, 22 июля, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пошли в новое наступление на ореховском участке фронта в Запорожской области, атака отбита, сообщил 22 июля глава местного общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Lev Radin/Keystone Press Agency

«На ореховском направлении очень горячо — нацисты пошли в наступление. Сегодня, ровно в четыре утра, после массированной артподготовки восточнее Работино, враг бросил в атаку пехоту и бронетехнику, включая танки и «Брэдли», — написал он.

По словам Рогова, основной удар наносится в стык обороны 291-го и 70-го полков, противник рассчитывает на несогласованность действий и слабую координацию между данными воинскими подразделениями.

«Боевики ВСУ пытаются прорваться к нашим позициям и занять окопы на первой линии обороны. Русская артиллерия и РСЗО встретили боевиков ВСУ на подступах. Идут тяжёлые ожесточённые бои», — уточнил он.

Накануне Рогов сообщал о перегруппировке ВСУ в Запорожской области после провала наступления на ореховском участке фронта.

Врио губернатора региона Евгений Балицкий также информировал 22 июля, что ВСУ попытались прорвать российскую оборону на запорожском направлении в районе Новоданиловки и Новопокровки, однако понесли большие потери и отступили.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что ВСУ не достигли своих целей в ходе контрнаступления, начавшегося 4 июня. ВСУ безуспешно пытаются наступать на южнодонецком, артёмовском и в первую очередь запорожском направлениях.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности 21 июля заявил, что потери ВСУ в ходе попытки контрнаступления составляют десятки тысяч человек. Он указал, что украинский мобилизационный ресурс стремительно истощается, а контрнаступление не имеет никакого результата. Также глава государства отметил, что уже очевидна разочарованность западных кураторов Киева результатами наступления.