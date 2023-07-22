Нальчик, 22 июля, 2023, 15:40 — ИА Регнум. Один пострадавший в аварии с участием автобуса и КамАЗа в Кабардино-Балкарии умер. Об этом 22 июля сообщает региональный минздрав.

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике

«Один пострадавший, мужчина 1987 года рождения, скончался от травм, несовместимых с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в Республиканской клинической больнице Нальчика остаются четверо пострадавших. Один из них находится в реанимации в тяжёлом состоянии, двое переведены в травматологическое отделение, ещё один переведён в отделение сочетанной травмы, его состояние оценивается как стабильно тяжёлое.

Десять человек отпущены домой на амбулаторное лечение.

Как передавало ИА Регнум, утром 22 июля в Кабардино-Балкарии рейсовый автобус, следовавший по маршруту Махачкала — Ростов, столкнулся с КамАЗом. ДТП произошло около 8:00 мск на 472-м километре федеральной автодороги «Кавказ» в Урванском районе республики. Первоначально сообщалось о 12 пострадавших, позже это число выросло до 15.