Истра, Московская область, 22 июля, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Вооружённый мужчина, захвативший дом в подмосковном коттеджном посёлке Шервуд, страдает психическим заболеванием. Об этом глава городского округа Истра Татьяна Витушева сообщила 22 июля в своём Telegram-канале.

Виталий Невар/ТАСС

По первичной предполагаемой версии оперативных служб, отметила она, злоумышленник с автоматом Калашникова с запасом патронов к нему проник со стороны леса и попытался взломать частный дом. Он был одет в камуфляж и действовал в одиночку. Себя мужчина назвал Вячеславом.

«Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири», — написала Витушева.

На месте работают сотрудники СОБР. С мужчиной ведут переговоры, чтобы задержать его живым, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сотрудники ЧОП вызвали полицию в коттеджный посёлок под Истрой из-за проникновения в один из домов вооружённого мужчины. Злоумышленник пытался удерживать в доме прибывшего на место участкового и охранников, а затем стал стрелять по правоохранителям. По факту угрозы применения насилия и посягательства на жизнь правоохранителей возбуждено уголовное дело.