Улан-Батор, 22 июля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Анализ погибшего детёныша сурка в монгольском регионе Завхан на границе с Россией показал содержание патогена бубонной чумы, но заразившихся этой инфекцией нет. Об этом 22 июля сообщила сотрудник Национального центра по изучению зоонозных инфекций Лхунрэв Роломжав.

РИА Новости/Константин Чалабов

«19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детёныша сурка, найденного в сомоне (поселении) Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что дальнейшие бактериологические исследования показали в пробах содержание патогена бубонной чумы.

В связи с этим населению и туристам, путешествующим по аймаку, ещё раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса, заключила Роломжав.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала властям субъектов РФ обеспечить готовность к проведению мероприятий по недопущению завоза и распространения чумы.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем.

В Монголии с 3 августа 2021 года действует трёхлетний запрет охоты на распространителей заболеваний — сурков. Подобные защитные меры принимались в 2005, 2006, 2014 и 2017 годах. Монголы считают мясо сурка деликатесом и, несмотря на запрет, продолжаются охотятся на них. Последний случай бубонной чумы был зафиксирован в западной части Монголии в сентябре 2022 года.