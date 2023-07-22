В Монголии на границе с РФ обнаружили патоген бубонной чумы
Улан-Батор, 22 июля, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Анализ погибшего детёныша сурка в монгольском регионе Завхан на границе с Россией показал содержание патогена бубонной чумы, но заразившихся этой инфекцией нет. Об этом 22 июля сообщила сотрудник Национального центра по изучению зоонозных инфекций Лхунрэв Роломжав.
«19 июля по звонку из аймака Завхан привезли погибшего детёныша сурка, найденного в сомоне (поселении) Эрдэнэхайрхан. Экспресс-тест показал положительный результат», — цитирует её ТАСС.
Отмечается, что дальнейшие бактериологические исследования показали в пробах содержание патогена бубонной чумы.
В связи с этим населению и туристам, путешествующим по аймаку, ещё раз напомнили о запрете охоты на сурков и поедания их мяса, заключила Роломжав.
Как сообщало ИА Регнум, в конце июня глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рекомендовала властям субъектов РФ обеспечить готовность к проведению мероприятий по недопущению завоза и распространения чумы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Монголии выявлено 137 природных очагов чумы, в том числе на границе с Россией и Китаем.
В Монголии с 3 августа 2021 года действует трёхлетний запрет охоты на распространителей заболеваний — сурков. Подобные защитные меры принимались в 2005, 2006, 2014 и 2017 годах. Монголы считают мясо сурка деликатесом и, несмотря на запрет, продолжаются охотятся на них. Последний случай бубонной чумы был зафиксирован в западной части Монголии в сентябре 2022 года.