Будапешт, 22 июля, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Внесение Украиной венгерского банка OTP в список «международных спонсоров войны» объясняется венгерофобией. Об этом 22 июля заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Говоря об экономических проблемах, Орбан отметил, что крупные европейские компании не хотят уходить из России. По его словам, только 8,5% из 1,4 тыс. таких фирм покинули РФ, а оставшиеся заплатили в 2022 году налоги на сумму $3,5 млрд.

«В свете этого атака, которую украинцы предпринимают против маленького венгерского банка OTP, является не чем иным, как венгерофобией, и мы должны её отвергнуть», — сказал Орбан.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ранее венгерская сторона воздерживалась в ходе голосования о поставках оружия киевским властям, однако до момента, пока банк страны OTP будет оставаться в украинском списке «международных спонсоров войны», будет голосовать только против. Он добавил, что до этого момента Венгрия также не даст своего согласия на выплаты членам Евросоюза для поставок оружия украинским военным.