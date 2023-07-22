Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 22 июля, 2023, 15:46 — ИА Регнум. В Международном детском центре «Артек» 21 июля состоялась церемония закрытия финала четвёртого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди учеников 5-7-х классов и участников международного трека.

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Открыл церемонию на «Артек-Арене» парад победителей «Большой перемены», чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты поддержки новых друзей.

Конкурс объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 ребят из зарубежных стран. Победителями финала «Большой перемены» стали 300 школьников 5-7-х классов. Наибольшее число победителей в этой возрастной категории — из Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Свердловской областей и из Москвы. Также в финал международного трека вышли ребята из 30 стран мира, победителями конкурса стали 74 школьника.

Самыми популярными из 12 направлений «Большой перемены» среди финалистов стали «Твори!», «Познавай Россию!», «Делай добро!», «Открывай новое!» и «Расскажи о главном!».

Поздравление призерам и победителям конкурса направил президент России Владимир Путин. Его обращение зачитал министр просвещения Сергей Кравцов. «Отрадно, что за прошедшие годы «Большая перемена» укрепила свой авторитет и традиции и сегодня по праву считается одним из наиболее значимых проектов Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», — говорится в приветствии российского лидера.

Кравцов также поздравил финалистов и участников конкурса. По его словам, главный приоритет конкурса, реализуемого в рамках национального проекта «Образование», — чтобы каждый ребёнок смог реализовать себя в абсолютно любой сфере.

С напутственным словом перед участниками выступила и первый заместитель председателя правления «Движения Первых», генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Она рассказала, что в 2023 году к сообществу присоединилось более 3 млн человек. «Каждый, кто стал участником конкурса и приложил свой труд, может по праву считать себя победителем. Компетенции и умение работать в команде, которые вы развили, участвуя в конкурсе, помогут вам реализовать себя в других проектах движения и обязательно приведут к успеху на жизненном пути!» — отметила Мандрова.

Ребят также поздравили губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, председатель комиссии госсовета по направлению «Молодёжная политика» Дмитрий Артюхов, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Дмитрий Пегов.

Победители конкурса отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. В 2023 году тур пройдёт по обновлённому маршруту. Во время путешествия ребята смогут увидеть Уральские горы, Карелию, озеро Байкал, космодром Восточный, а также принять участие в образовательной и культурной программе «Большой перемены». Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7-х классов получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнёров «Большой перемены».

Также победители международного трека из числа выпускников школ получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в ведущих российских вузах. Все победители международного трека смогут отправиться в авторские туры по России от проекта «Больше, чем путешествие».

Конкурс «Большая перемена» — флагманский проект российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Его соорганизатором выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь). Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». «Большая перемена» проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и Министерства науки и высшего образования РФ.

Как передавало ИА Регнум, об открытии первых отделений движения детей и молодёжи «Движение Первых» в Минпросвещении России сообщили 20 декабря 2022 года. Они появились в международном центре «Артек» (Республика Крым) и во всероссийском детском центре «Орлёнок» (Краснодарский край). Президент России Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости избегать при работе с молодёжью формализма и казёнщины и попросил руководителей регионов России всесторонне поддерживать деятельность движения.

Президент подчеркнул, что работа в этом направлении требует активного участия представителей многих органов власти и «административной сшивки» ведомств с Федеральным агентством по делам молодёжи.