Истра, Московская область, 22 июля, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Уголовное дело по статьям об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь правоохранителей возбуждено в городе Истре после инцидента со стрельбой в коттеджном посёлке «Шервуд». Об этом сообщила 22 июля пресс-служба следственного управления СКР по Московской области.

РИА Новости/Евгений Одиноков

Неизвестный мужчина, проникший в частный дом в посёлке, угрожал оружием участковому, а затем забаррикадировался в доме и стал стрелять в сторону сотрудников правоохранительных органов, говорится в сообщении.

На место выехали следователи и криминалисты. Дело возбуждено по статьям 317 и 318 УК РФ, отметили в СКР.

По данным управления МВД РФ по Подмосковью, полицейские прибыли в посёлок в деревне Воронино после сообщения от сотрудников ЧОП. В один из домов проник неизвестный, скрывший лицо балаклавой. Когда участковый и охранник подошли к дому, мужчина вышел к ним и, угрожая оружием, заставил войти в дом. Злоумышленник попытался удерживать их, но полицейский и охранник смогли покинуть здание.

«Злоумышленник блокирован, принимаются меры к задержанию и установлению его мотивов», — добавили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, по другой информации, злоумышленник пытался взять в заложники троих человек — участкового и двух сотрудников ЧОП. Он угрожал им автоматом и запер в комнате на втором этаже. Все трое сбежали через окно, в посёлок вызван спецназ.