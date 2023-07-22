Симферополь, 22 июля, 2023, 14:54 — ИА Регнум. По состоянию на 14:00 мск очередь на досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края отсутствует, сообщает официальный Telegram-канал, освещающий ситуацию на подходах к мосту.

Анна Рыжкова ИА Регнум

«14:00: со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет», — сказано в сообщении.

Со стороны полуострова в очереди на Крымский мост находятся 315 автомобилей. Время ожидания досмотра составляет около часа.

Ранее 22 июля автомобильное движение по Крымскому мосту приостанавливалось. Причины не уточнялись. Находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее движение было возобновлено.

Как сообщалось ранее, после теракта на Крымском мосту в июле 2023 года было организовано автомобильное движение по одной полосе в реверсивном режиме, также перед въездом на мост проводится досмотр автомобилей.

Спецслужбы Украины совершили теракт на Крымском мосту в ночь на 17 июля. Два человека погибли, их 14-летняя дочь получила ранения. Президент России Владимир Путин назвал теракт жестоким, а с военной точки зрения — бессмысленным, и пообещал, что Россия ответит на него.

В период с 18 по 21 июля в Минобороны ежедневно сообщали об «ударах возмездия» по военной и портовой инфраструктуре в районах Одессы и Николаева, в том числе по местам подготовки терактов против России. 21 июля лидер киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина намерена продолжать атаки на Крымский мост.