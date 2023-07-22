Москва, 22 июля, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Подозрительный ящик с надписью «Радий» обнаружен на дереве у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве, сообщили 22 июля в экстренных службах.

Владимир Астапкович/РИА Новости

«На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью «Радий». На место выехали специалисты для его исследования», — сказал собеседник ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, в начале июля в посылке на Центральной почтовой таможне в Москве были обнаружены предметы, похожие на противотанковые мины.

В мае на почту в логистическом центре Внуково (Москва) пришла посылка с оружием. В посылке, отправленной «Почтой России», находились четыре автомата, которые было видно, так как они порвали пакет.

В конце апреля в лесополосе недалеко от МКАД нашли гранату. Боеприпас — предположительно, РГД-5 — был обнаружен под линией электропередачи.